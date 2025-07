La presidenta Dina Boluarte pido a los mineros ilegales que están protestando en las calles cerca del Congreso de la República, con exigencia sobre la renovación del Reinfo y la nueva Ley MAPE, que accedan a un llamado para un “trabajo unidos” y así poder formalizar el sector.

La jefa de Estado hizo este comentario luego de asegurar que la juventud está expuesta a “noticias falsas” que buscan generar desunión.

“Hoy nuestra juventud vive bajo el bombardeo constante de noticias falsas y mucha desinformación que lo único que pretende es dividirnos como peruanos, como hermanos, y así debilitar el orden constitucional, pero yo creo que esto ya no lo ven tan así los estudiantes, los jóvenes, porque sino tendríamos en las calles marchas de protesta como en antaño. Ahora están en la calle los mineros ilegales, solo ellos, y a ellos que se mantienen en ese extracto de la ilegalidad minera, a ustedes los llamo para que trabajemos unidos para formalizar la minería legal”, exhortó.

Dina Boluarte resaltó que de esta manera se podría permitir que el Perú reciba “los impuestos que la minería ilegal permite que se vayan y que son millones y millones de divisas que pierde” el país.

Desde hace semanas, un sector de mineros informales han realizado una protesta que los ha llevado a pernoctar en las inmediaciones de la Av. Abancay, cerca del Palacio Legislativo, mientras exigen que el Congreso acceda a sus reclamos para promover diversos aspectos como una renovación del Reinfo y facilidades que les permita seguir operando si se llega a aprobar una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal (Ley MAPE).

Durante un evento de Palacio de Gobierno para entregar 300 becas integrales Boluarte hizo varias veces un llamado a la unidad y diálogo, al insistir en que estas son las vías para el desarrollo.

“No un Perú dividido donde los odios pueden más que nuestro país, no. Ya en estos dos años y más d gobierno, la población peruana, los estudiantes y nosotros en el Ejecutivo hemos aprendido que de la violencia no se gana nada, del odio y en el rencor. De la misma palabra negacionista no se gana nada. La misma palabra lo dice, negación y de la negatividad nada positivo podemos lograr”, exclamó la mandataria.