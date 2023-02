El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, afirmó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no va renunciar al cargo “porque tiene que defender el sistema democrático”.

En declaraciones a Exitosa Noticias, indicó que otra de las razones por las cuales Boluarte Zegarra no piensa renunciar es porque por mandato constitucional su gestión se extiende hasta el 2026.

“La presidenta no va a renunciar por dos razones muy importantes: la primera, porque tiene que defender el sistema democrático, y porque en un gesto hacia el futuro no se puede condicionar para sectores violentos, que intentaron tomar cinco aeropuertos, que destruyeron sedes del Poder Judicial y Ministerio Público. No podemos entregar el país a una nueva crisis institucional, que podría ser de consecuencias aún peores de la que hemos pasado”, expresó.

“La segunda razón es porque ella tiene un mandato constitucional. Esto fue enlazado, presentado al país con dos proyectos de ley sobre adelanto de elecciones a los cuales nos remitimos, los trabajamos en el Consejo de Ministros”, agregó.

Otárola Peñaranda insistió en que el responsable político de la violencia es el expresidente Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbdillo, por el golpe de Estado que dio el 7 de diciembre del 2022.

“Ha habido un grupo violentista que ha tratado de dar un golpe de Estado y tomar el poder en el Perú para perpetrar una dictadura fundamentalista, quedarse en el poder y cancelar la democracia”, subrayó.

“Ese [Pedro Castillo] es el que le tiene que responder a la historia. Nosotros hemos hecho –creemos- lo que se tenía que hacer en el sentido de respetar la vida y la integridad de los peruanos, lamentando lo que ha ocurrido con los compatriotas que han fallecido”, añadió.

Declaraciones de Alberto Otárola sobre la presidenta Dina Boluarte. (Video: Exitosa Noticias)