El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, afirmó que sería “una irresponsabilidad” que la presidenta de la República, Dina Boluarte, renuncie al cargo en las actuales circunstancias de protestas sociales en diversas regiones del país.

En declaraciones a ‘Punto final’, afirmó que una posible dimisión de Boluarte Zegarra significaría abrir las puertas a la anarquía, que es lo que pretende un grupo organizado al que calificó de “violentista”.

“No va a renunciar por dos razones: por un sentido de alta responsabilidad histórica. La renuncia de la señora Boluarte significa abrir las compuertas a la anarquía, que es lo que quiere este pequeño grupo organizado de violentistas”, expresó.

“En segundo lugar sería una irresponsabilidad de la señora Boluarte irse en circunstancias que el país está atravesando por estos problemas”, añadió al enfatizar que la única salida a la actual crisis social es el “diálogo democrático”.

“La salida es que los peruanos nos entendamos, nos sentemos a conversar y podamos tener un diálogo democrático sobre la base de varias plataformas. Esta semana vamos a dar novedades importantes sobre el acercamiento que vamos a tener en las regiones a través del diálogo y esperamos que esto se dé”, subrayó.

Otárola Peñaranda también señaló que lo único que busca la mandataria Dina Boluarte es cumplir con un mandato constitucional y estar a la altura de las circunstancias que exige el Perú.

“La historia nos juzgará, más adelante verá si lo hemos hecho bien o mal. Mientras tanto tenemos la conciencia absolutamente tranquila y la fe en que el Perú va a salir de este problema lamentable de violencia”, aseveró.

Declaraciones de Alberto Otárola en Punto Final

“Gabinete está sólido”

El primer ministro también manifestó que el Gabinete Ministerial está “sólido, firme y unido”, y que actualmente los ministros están “por todo el país haciendo su trabajo”.

“Creo que vamos a tener la oportunidad de demostrar al país que el gabinete está conformado por personas decentes, honestas y que están haciendo un trabajo de limpieza en cada ministerio”, acotó.

Finalmente, Otárola afirmó que ha recibido de amenazas de un grupo vinculado al narcotráfico, al cual calificó como “enemigo del Estado”. No obstante, remarcó que no va a retroceder en el apoyo a Dina Boluarte.

“Hay algunas personas que creen que uno se va a amedrentar con amenazas, que las tengo. (He sido amenazado) directamente por el narcotráfico. Eso no me va a hacer retroceder en el apoyo a la señora Boluarte y en recuperar el sentido del orden interno en el país”, anotó.

“Existe un grupo pequeño financiado por el narcotráfico y la minería ilegal que quiere tomar el poder a la fuerza. A ese grupo yo les digo los enemigos del Estado”, sentenció.