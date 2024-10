La presidenta Dina Boluarte aseguró que no se cansará en hacer llamados a la unidad y a un “diálogo sincero”, y luego dijo que seguirán trabajando a pesar de las personas que, según comentó, tienen “hígados enfermos con odio”.

“No me voy a cansar de llamar a la unidad y al diálogo sincero, no me voy a cansar en decir encontrémonos en un solo abrazo y en un solo corazón para seguir construyendo más obras como esta”, dijo en la ceremonia de presentación de una nueva tuneladora para la obra Línea 2 del Metro de Lima.

“Sigamos en esa mirada de país, sigamos construyendo el desarrollo de la patria. Aquellos que todavía cargan en sus hígados enfermos el odio, la indiferencia, allá ellos. Acá está el Perú construyendo patria”, agregó.

Dina Boluarte en actividad oficial

Dina Boluarte dio este discurso para destacar la importancia de la llegada de la nueva tuneladora “Delia” a la Estación Bolognesi en el distrito de Breña.

La mandataria aseguró que el Ejecutivo sigue apostando por el desarrollo a través de obras como esta que están comprometidos en sacar adelante.

“No nos vamos a detener en la meta que tenemos que buscar y construir el desarrollo de la patria, sin mezquindades políticas ni cálculos políticos”, comentó.

Boluarte insistió en que el Gobierno seguirá hablando a través de “obras, obras y más obras” y en su llamado para que las autoridades regionales y locales, así como todos los peruanos caminen en unidad y “de la mano con la verdad y la ley”.

“En este equipo trabajamos día y noche, no tenemos feriados ni sábados ni domingos”, comentó.