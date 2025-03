La presidenta Dina Boluarte insistió en que respalda la aplicación de la pena de muerte contra asesinos y violadores de menores, y aseguró que hablar de este tema no es una “cortina de humo”.

Esto, durante la presentación de obras por impuestos relacionados a seguridad ciudadana y acompañada por miembros del gabinete, incluyendo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra quien se promueven hasta ahora cuatro mociones de censura.

Boluarte recordó que este lunes habló, durante la inauguración de un colegio, a favor de la aplicación de la pena de muerte.

Dina Boluarte acompañada por Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez, un día después de que se presenten tres mociones de censura contra el ministro del Interior. (Foto: Presidencia) / Olea

“Hoy me ratifico y pido a la clase política a debatir seriamente esta posibilidad y también requerimos la opinión de ustedes, porque una decisión de esta importancia necesita de la participación de todos. Yo estoy convencida de que aquellos que asesinan o violan a menores de edad, a mujeres indefensas, a niños, ya no tienen forma que puedan resocializarse y es ahí donde se tiene que aplicar para estos criminales la pena de muerte”, comentó.

Inmediatamente después, aseguró que no busca una “cortina de humo” con este tema. “Esta posición no es para distraer la atención. Nosotros como gobierno no hacemos nada para distraer la atención, lo hacemos pensando en el país y pensando firmemente en cuidar y custodiar la vida de miles de peruanas y peruanos. Estas no son cortinas de humo”, resaltó.

Boluarte cuestionó, en esa misma línea, a los que calificó como pequeños grupos que buscan defender derechos humanos para arrinconar a la policía.

“Aquellos grupos, menos mal son pequeños que todavía pretenden activar el tema de derechos humanos y empujarlos a la pared para que los policías no salgan a actuar con la firmeza que la ley les ampara”, comentó.

Dina Boluarte defendió la actuación del Ejecutivo en medio de la crisis de seguridad ciudadana, responsabilizando a expresidentes que permitieron el ingreso de extranjeros sin control.

“Nosotros jamás miramos de costado o conforme se presente la coyuntura política actuamos, o como los noticieros nos quieren acribillar y arrinconar. No, no actuamos bajo esa situación. Actuamos con serenidad, con firmeza”, aseguró.