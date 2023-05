Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre la propuesta para que la presidenta de la República, Dina Boluarte, despache de “forma remota” en caso de viajes al exterior.

En primer lugar el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró “inapropiada” la iniciativa y que en caso de algún evento importante, debería nombrar a la canciller Ana Cecilia Gervasi como su representante.

“Me parece inapropiado. Salvo que quiera viajar y este desesperada por hacerlo. Si no tiene quien la releve, entonces que permanezca acá y no viaje. No hay nada importante fuera del país, más allá de lo que necesitamos nosotros los peruanos, que es tener un presidente que nos gobierne. No habría necesidad para sacar ningún dispositivo remoto de Palacio de Gobierno”, declaró.

“Desde mi punto de vista, que nombre un representante, que vaya la canciller. No hay ningún evento mundial que vaya a suceder en los próximos años que amerite la presencia indeclinable de un mandatario, no existe”, agregó.

Por su parte, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) indicó que le gustaría analizar el proyecto para tomar una posición, aunque señaló que “es complicado” que despache de manera remota.

“Que no se tenga vicepresidente no es responsabilidad de los peruanos, su candidato a vicepresidente era un sentenciado por corrupción, entonces no es una responsabilidad de nosotros de que ella no pueda dejar a alguien para que pueda despachar. Sobre esas situaciones sí me gustaría leer el proyecto para analizarlo y finalmente tener una postura”, aseveró.

“En nuestro país todos los días hay un hecho atípico o nos genera una situación importante. En ese sentido, no sé si sería ideal que la señora presidenta que se encuentra fuera del país pueda seguir despachando. Es complicado. Había una propuesta de que lo haga el presidente del Congreso, pero la Constitución ya establece esa situación”, añadió.

Finalmente, Susel Paredes (No Agrupados) indicó que nuestro sistema político se basa en la división de poderes, razón por la cual uno no se podría encargar del otro, por lo cual se podría pensar como solución que se encargue el despacho presidencial, de manera temporal, al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola.

“El Perú es una República y el sistema republicano se basa en la división de poderes. Es decir, un poder no se podría encargar del otro […] Entonces, tenemos que ver si la encargatura del despacho presidencial podría recaer, para temas administrativos, en el presidente del Consejo de Ministros”, sentenció.

Declaraciones de congresistas sobre propuesta para que la presidenta Dina Boluarte despache de “forma remota” en caso de viajes al exterior. (Video: Exitosa Noticias)

Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte presentó ante el Congreso un proyecto de ley que le permitiría, en casos de viajar fuera del país, gestionar su despacho “de forma remota, empleando las tecnologías digitales”.

La propuesta incorpora el artículo 8-A a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para “desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la Presidencia de la República”.