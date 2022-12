La presidenta Dina Boluarte consideró que existe un sector de la izquierda que “al parecer quieren el caos, el desgobierno y anarquismo”, y mencionó que cuando juramentó no imaginaba que habría “tanta violencia, inclusive, dirigida por algunos congresistas de izquierda”.

“Duele en el alma el fallecimiento de las personas. Cuando juré el cargo en el Congreso, no pensé que iba a venir tanta violencia. Y tanta violencia, inclusive, dirigida por algunos congresistas de izquierda. Congresistas con los que yo conversaba”, dijo en entrevista con RPP.

En un inicio, al ser consultada por los nombres de los congresistas que se encuentran detrás de la violencia, evitó mencionarlos. “Prefiero no decir los nombres, la Fiscalía está investigando. Son congresistas con los que yo conversaba días atrás tan tranquilamente”, señaló.

“Inclusive, una de las llamadas que yo le hago al congresista Bermejo fue el día que Pedro Castillo no me quería recibir. Le llamo y le digo: compañero, Ud. que es tan cercano al presidente, llámele y dígale que me reciba. Él me dijo: cómo no le va a recibir compañera, si Ud. es la vicepresidenta”, contó.

“De esa manera yo conversaba con el congresista Bermejo. Ahora yo no entiendo por qué su rabia, su cólera contra Dina Boluarte”, agregó.

Al ser consultada sobre si Guillermo Bermejo es uno de los agitadores respondió: “Es lo que dice la fiscalía. Eso tendrá que investigarse”.