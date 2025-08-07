La presidenta Dina Boluarte continuará este jueves 7 y viernes 8 de agosto con sus actividades oficiales durante su visita a Japón en el más reciente viaje que realiza actualmente fuera del país, en medio de tensiones que se han generado en la frontera con Colombia por declaraciones de su homólogo Gustavo Petro.

Según informó el área de prensa de Palacio de Gobierno, se ha programado para el que será su segundo día oficial de visita a Japón un desayuno con empresarios japoneses y peruanos a las 8:30 a.m. del viernes (6:40 p.m. del jueves hora peruana).

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Posteriormente, Boluarte deberá tener una reunión bilateral con el primer ministro de Japón y, finalmente, una audiencia con el emperador Naruhito.

🌏🤝 #VisitaOficial🇵🇪🇯🇵 | Conoce la agenda presidencial internacional de la presidenta Dina Boluarte durante su visita oficial:



✅ Desayuno de trabajo con empresarios japoneses y peruanos

✅ Reunión cumbre bilateral con el primer ministro de Japón

✅ Audiencia con el emperador… pic.twitter.com/GPjussrSRi — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 7, 2025

El día anterior, jueves 7 de agosto, la mandataria participó en la XVI reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (Cepeja) con más de 60 empresarios peruanos y japoneses.

Ante ellos, Boluarte aseguró que el Perú tiene el potencial para convertirse en un “abastecedor estratégico de alimentos de alto valor nutricional para el Japón, así como de minerales esenciales para la industria de alta tecnología japonesa y para el desarrollo de proyectos industriales conjuntos”.

Dina Boluarte en el Invest Day Perú realizado en Japón

La presidenta luego tuvo un encuentro con ciudadanos peruanos residentes en Japón en la embajada de nuestro país ubicada en Tokio; y luego se trasladó al Invest Day Perú, evento oficial de Promperú que convocó a más de 80 empresarios japoneses que buscan oportunidades de inversión.

Dina Boluarte se reunió con empresarios e inversionistas en actividades oficiales en Japón. (Foto: Presidencia)

“Les ofrecemos algo mayor: una visión. Un Perú que no teme al cambio, que abraza la tecnología, que defiende la sostenibilidad y que ve en la inversión el motor de la prosperidad para todos”, aseguró durante su discurso.

LEE TAMBIÉN: Dina Boluarte inicia su viaje de ocho días rumbo a Japón e Indonesia acompañada por ministros y comitiva oficial

Durante la clausura, Dina Boluarte invitó a las empresas japonesas a invertir e instalarse en las regiones del Perú y también a fortalecer la colaboración académica entre científicos de ambas naciones.

Finalmente, anunció que el Perú se presentará como potencial abastecedor estratégico para Japón en el sector minero durante la Convención Minera Perumin 37, que se realizará en Arequipa del 22 al 26 de septiembre.