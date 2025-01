La presidenta Dina Boluarte cuestionó a los fiscales del equipo especial Lava Jato al asegurar que ningún empresario de Odebrecht o del Club de la Construcción está preso, y pidió que las autoridades del Ministerio Público actúen “firmes” contra ellos por no haber sido eficientes.

“Ahí está Odebrecht, el Club de la Construcción. Ahí están, ¿y alguno de ellos está en la cárcel? Alguno de los señores que han entrado a la investigación y han gastado miles de soles para ir y venir a tomar declaraciones a Curitiba, a Sao Paulo y demás. Ese dinero invertido en nada, ¿de qué sirvió a la población peruana? Y los que cometieron estos actos de corrupción, ¿devolvieron en la magnitud que robaron?”, dijo este jueves en una visita a La Libertad acompañada por César Acuña.

“A ver, vamos a ver si estas nuevas autoridades de la fiscalía se ponen firmes con sus pares, con estos fiscales que no han hecho bien su labor en favor de la población peruana. A ellos hay que reclamarles que sean eficientes en su labor”, agregó la mandataria.

Dina Boluarte estuvo acompañada de César Acuña

La presidenta, quien se negó a presentarse ante la Fiscalía de la Nación el pasado 15 de enero para declarar por el caso “Cofre” a pesar que en un mensaje a la Nación en diciembre del 2024 aseguró que se presentaría una vez que fuera convocada, también criticó que haya sido implicada en este caso por presuntamente haber facilitado la fuga de Vladimir Cerrón.

“Me ponen en una carpeta porque dicen que el ‘cofre’ estaba en Ica y luego dicen no, que estaba en Chilca y que ha llevado a Vladimir Cerrón. ¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir pensar que a las 10 a.m. aproximadamente luego que como abogada fui a emitir mi voto para elegir al decano del CAL voy a llevar en el cofre presidencial a Vladimir Cerrón a la playa? Esa es la carpeta fiscal que tengo. Solo me queda decirle a Dios ‘dame tolerancia porque no saben lo que hacen’”, expresó.

Tras la negativa de Boluarte de acudir al Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación ha reprogramado esta diligencia para el 29 de enero.

En paralelo, por el proceso que iniciaron por el presunto abandono de cargo de Dina Boluarte al someterse a una cirugía entre mayo y junio del 2023, la fiscalía ha pedido todas las normas que asegura haber firmado en las fechas donde habría estado con descanso médico, así como documentos sobre su estado de salud que justificaron su intervención quirúrgica.