La presidenta Dina Boluarte cuestionó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cuestionó por la falta de resoluciones dictando “reparaciones civiles” para víctimas del terrorismo y reiteró que el Perú seguirá evaluando la permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Yo le pregunto a ellos, ¿dónde está la reparación civil para la patria, para nuestro Perú que amamos de los 20 años que lo han condenado al hambre, al terror? ¿Dónde está la reparación civil para nuestro querido Perú? A ellos, los de la Corte les pregunto, dónde está nuestra reparación. 20 años de terror, y ¿dónde está la reparación civil para los 70 mil peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas de Sendero Luminoso y el MRTA, dónde está la reparación civil para ellos? Esos son los derechos humanos que les debe preocupar, procurar, desde sus cargos que ostentan, y no querer seguir sangrando al pueblo peruano que se pone firme para decirle al terror nunca más", señaló este miércoles.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Boluarte, durante la condecoración con la “Medalla al Defensor de la Democracia” a policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo en Palacio de Gobierno, reiteró la posición que presentó el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ante la asamblea de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Fue así que repitió que la ley de amnistía, sobre la cual la Corte IDH ha emitido resoluciones señalando que no debe ser acatada, fue promulgada respetando la separación de poderes y en respuesta al terrorismo.

“Frente a la resolución de la Corte IDH, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan en el sistema”, manifestó.

En varias oportunidades, Dina Boluarte aseguró que el Perú es un país que se rige por sus propias leyes y comentó que desde el Ejecutivo acompañarán a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero haciendo la precisión: “Observando, jamás agachando la cabeza”.

“Desde el Ejecutivo y desde el Estado jamás se provocó la violencia y eso es lo que hay que mirar desde esos espacios internacionales. Todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación y a construir su propia historia y no vamos a permitir injerencia de ningún tipo ni de ningún organismo internacional”, expresó.

La mandataria concluyó asegurando que harán respetar los derechos de quienes combatieron el terrorismo y dijo que “no permitiremos que los victimarios se transformen en víctimas ni que quienes nos abandonaron en un momento tan incierto ahora nos digan qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer”.