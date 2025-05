La presidenta Dina Boluarte cumplió hoy, sábado 10 de mayo, 200 días continuos en los cuales no declara ante la prensa, ni brinda una conferencia de prensa o se somete a las preguntas de los periodistas.

La última vez que la mandataria respondió preguntas directas de parte de medios de comunicación fue durante la conferencia de prensa que brindó el 22 de octubre del 2024.

En aquella oportunidad, se cuestionaba no solo los logros del Gobierno y los bajos niveles de aprobación que tenía el Ejecutivo, sino que se advertía la posibilidad que hubiera ocurrido un tipo de encubrimiento al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón por el traslado de Boluarte a un condominio en Asia a inicios de ese año.

Fue al realizarle una de las consultas sobre ese caso que la presidenta protagonizó un incidente con un periodista de Willax, de quien se negó a responder consultas por el caso “cofre”.

“Escoge qué pregunta te respondo porque es una pregunta por prensa”, exigió la presidenta. “Respecto de lo que el señor Montalvo, que fue el chofer del vehículo del ‘cofre’, contesté hace unos instantes al señor de Canal N. Gracias por la pregunta”, agregó ara luego dar pase a otro periodista.

También era criticada la presencia del entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez, de quien se advertía falta de resultados en materia de seguridad ciudadana y a quien entonces la presidenta defendía.

Desde entonces, Dina Boluarte ya no brindó más respuestas o permitió que periodistas se le acerquen para poder hacerle preguntas. Todas sus declaraciones son como parte de discursos o participaciones en eventos oficiales, o pronunciamientos o mensajes a la Nación.

Sin embargo, las críticas contra la prensa desde la presidenta siguieron adelante, con una de las más recientes el 7 de abril último, cuando calificó como “traición a la patria” que se difundan opiniones de críticos y opositores.

“Hay sectores mezquinos que prefieren cerrar los ojos, que eligen alimentar el miedo antes que sumar fuerzas. No buscan soluciones, buscan caos. No buscan justicia, buscan réditos políticos, mezquinamente utilizan la situación delicada en el tema de la criminalidad del país para subirse a su pedestal político. Eso es mezquino, eso es traición a la patria”, expresó en uno de los “cuartos de guerra”.

Esta posición fue defendida por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien se sumó a cuestionar a la prensa haciendo una comparación con la época del terrorismo.

“Quisiera que lo tomemos en el marco, en un ejercicio en que sí hay sí hay también desinformación y creo que allí lo que se ha querido decir es que algunos, no todos porque la generalización no es positiva, sí tengo que coincidir en este sentido que hay también desde algunos medios desinformación y esto no es positivo”, respondió Adrianzén en RPP.