La jefa de Estado se refirió a las protestas, que aún se desarrollan en varias regiones del país, como movilizaciones promovidas por un “grupo minoritario”. Por ello, llamó a la “reflexión” estos sectores.

A quienes también instó a reflexionar fue al Congreso y a la Comisión de Constitución. “Yo llamo al Congreso de la República a que, en ese rol de primer poder del Estado, miremos con esa responsabilidad lo que las personas y las calles exigen, y vuelvan a plantear el tema del adelanto de elecciones ”, expresó la presidenta, pero sin anunciar medidas adicionales.

El último jueves, el Bloque Magisterial bloqueó la posibilidad para que el debate sobre el adelanto de elecciones sea reabierto en el pleno al retirar su firma del pedido para la ampliación de agenda. Previamente, en la Comisión de Constitución no se logró el consenso para continuar con el debate del último proyecto del Ejecutivo al ser postergado hasta el siguiente periodo anual de sesiones, que empieza en julio de este año.

Por ello, Boluarte manifestó que la Comisión de Constitución tenía que retomar el debate. Mientras tanto, seguirán “gobernando, nos interesa resolver las necesidades que, a lo largo de estos 30 años y más, no han sido atendidas”.

Postergado

El politólogo Paolo Sosa y el analista político Rober Villalva comentaron a El Comercio que el cambio de actitud de la presidenta Boluarte respecto al adelanto de elecciones revela que tampoco es prioridad del Ejecutivo este cambio y que está soslayando la crisis. Esto debido a que la jefa de Estado no ha insistido con otros mecanismos para presionar al Parlamento.

“Es obvio que el tema de nuevas elecciones no es prioridad del Ejecutivo. Lo han abandonado en palabras, pero en hechos lo abandonaron hace tiempo. Hay una serie de mecanismos que pudieron haberse activado para forzar al Congreso a tomar una decisión, pero no lo han hecho. Han esperado tener la oportunidad de decir que es culpa del Parlamento, pero tampoco es que se sienta cómodos confrontando a una de las instituciones que asegura su continuidad”, consideró Sosa.

Por ello, consideró que el tema de nuevas elecciones está descartado hasta que se presente otra coyuntura. Sin embargo, las posibilidades para que esta iniciativa permita un sufragio adelantado son pocas.

En tanto, Rober Villalva añadió que “l o que denota [el mensaje] es que la presidenta soslaya la crisis ”. Por tanto, que “si el detonante fue político, de ninguna manera está reduciendo la incertidumbre de la convulsión”.

El analista político insistió que la jefa de Estado está “trabajando” el cansancio de la población y mantiene una actitud que evita conversar con otro sector que rechaza a su gobierno. “Le está dejando de hablar a un grupo de la sociedad y esto va a generar convulsión residual que en algún momento volverá a prenderse”, anticipó Villalva.

Asimismo, Sosa recordó que si bien las decisiones tomadas en el Congreso han revelado la escasa intención de priorizar el adelanto de elecciones, “además ha cambiado hoy el discurso de la presidenta. Ya no hay un pedido enfático en que se avance en esta agenda . Simplemente se asume que van a seguir gobernando. El tono general del mensaje ha sido ese, más que uno en una situación de crisis”.

“Hay una lectura de que se ha logrado surcar la movilización y, por tanto, sin una respuesta del Congreso, hay intenciones de quedarse por más tiempo”, reiteró el politólogo.

Finalmente, comentó que la presidenta Boluarte pudo haber apelado a mecanismos para confrontar al Congreso, pero no hubo una intención real. “Lo que hubo fue un movimiento de inercia: el Congreso no quiere, nosotros presentamos, pero si no pasa lo dejamos morir. Como que hasta cierto punto ha muerto la intención que anunció la presidenta en su momento”, dijo.