La presidenta Dina Boluarte, en un evento en Palacio de Gobierno con la participación de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; y ministros como Juan José Santiváñez, hizo un llamado a la unidad entre las instituciones para combatir la inseguridad sin pensar en “encuestas o campañas electorales”.

La mandataria inauguró la más reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) con presencia de las autoridades que la integran, incluyendo titulares de los tres poderes del Estado, la fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo y demás autoridades.

“Desde este Conasec convoco a todos a la unidad de las instituciones del Estado. Todas las instituciones debemos remar en un solo sentido, en un solo norte, una sola meta, acabar con la delincuencia. Dejemos atrás las divisiones, la indiferencia o el cálculo político. No hay margen para la pasividad. El pueblo nos exige trabajar unidos con el mismo propósito, entrega y voluntad. Acá no trabajamos pensando en encuestas o campañas electorales”, mencionó Boluarte.

La mandataria reiteró en varias oportunidades que el Gobierno busca lograr acuerdos y compromisos para garantizar paz a los ciudadanos y que, para ello, se necesita un trabajo en “unidad”.

“Solo así podremos avanzar de manera contundente en esta lucha frontal contra la delincuencia”, precisó.

Dina Boluarte inaugura el Conasec con presencia de Delia Espinoza, Juan José Santiváñez y otras autoridades. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)

Dina Boluarte presentó el evento saludando a los miembros del Conasec y mencionó específicamente al presidente del Congreso, José Jerí; presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el primer ministro, Eduardo Arana; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; para luego saludar en general al resto de miembros titulares del consejo.

Entre Tello y Gutiérrez, estuvo sentada la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien no fue mencionada por Boluarte. Al otro extremo de la mesa, estuvo el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.