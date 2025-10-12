La expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) deseó “todos los éxitos” a José Jerí, quien la sucedió en el cargo luego que el Congreso de la República aprobara su vacancia en la madrugada del pasado 10 de octubre.

Tras recibir el último sábado a varios manifestantes que fueron a expresarle su apoyo en las afueras de su domicilio en Surquillo, Boluarte Zegarra manifestó que en democracia “las decisiones se aceptan y no somos dueños de los cargos”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“En estos días descansando porque desde el 7 de diciembre del 2022 me dediqué al país con alma, ida y corazón, sin descanso. Hemos trabajado dentro del marco constitucional, dentro del marco legal y afianzando nuestra democracia y estado de derecho”, expresó.

“En democracia las decisiones se aceptan y no somos dueños de los cargos. Yo le deseo todos los éxitos al presidente Jerí, ojalá siga apostando por el desarrollo y el crecimiento del país, que eso es lo que debe interesar a todo peruano por encima de intereses personales o políticos”, agregó.

LEE MÁS: Dina Boluarte recibe a grupo de simpatizantes en la puerta de su casa un día después de su vacancia

Dina Boluarte, quien permanece en este inmueble luego de que el pleno del Parlamento aprobara la moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra, conversó con sus simpatizantes por varios minutos en medio de la vía pública.

En dicho grupo había personas que se identificaban como fujimoristas, sí como miembros de los colectivos conocidos como La Resistencia, La Insurgencia y Los Combatientes.

La exmandataria, en sus primeras declaraciones a la prensa luego de su vacancia, negó cualquier intención de salir del país o pedir refugio en alguna embajada extranjera.

“No está ni siquiera en el más mínimo pensamiento, ni [en] mi sentimiento patriótico, dejar el país, tal es así que habiendo vivido aproximadamente siete años en el extranjero, he regresado a la patria porque siempre estuvo en el corazón el mejor servir al Perú”, aseguró.