La presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Ana Peña Cardoza como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en reemplazo de Fanny Montellanos, quien pasó a ser titular de Desarrollo e Inclusión Social.

Peña Cardoza asumió el cargo luego de que Santiváñez también jurara como nuevo ministro.

Ana Peña ocupó el cargo de jefa institucional de la Biblioteca Nacional desde el 25 de setiembre del 2024.

Según su hoja de vida, Peña Cardoza es abogada especializada en Derecho Administrativo y ocupó cargos como jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura.

Sorpresiva juramentación de Juan José Santiváñez

El área de prensa del Despacho Presidencial informó que esta juramentación se realizaría originalmente al mediodía desde la Sala Eléspuru, en el Palacio de Gobierno y comentando que se trataba de un “acto oficial”, sin mayor precisión.

Poco después de las 12:30 p.m., inició al ceremonia y el primero en jurar fue Juan José Santiváñez, censurado exministro del Interior y asesor de Dina Boluarte, como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Los últimos cambios en el Gabinete encabezado fue la designación de Eduardo Arana tras la salida de Gustavo Adrianzén.