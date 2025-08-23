La presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Fanny Montellanos como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en remplazo de Leslie Urteaga.
Sorpresiva juramentación de Santiváñez y otras dos ministras
El Gobierno informó que esta juramentación se realizaría originalmente al mediodía desde la Sala Eléspuru, en el Palacio de Gobierno y solo dijo que se trataba de un “acto oficial” encabezado por Dina Boluarte.
Poco después de las 12:30 p.m., inició al ceremonia que fue trasmitida por TV Perú y el primero en jurar fue Juan José Santiváñez, censurado exministro del Interior y asesor de Dina Boluarte, como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Los últimos cambios en el Gabinete fue la designación de Eduardo Arana tras la salida de Gustavo Adrianzén y otros ministros que ingresaron con él.
