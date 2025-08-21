La presidenta Dina Boluarte, durante un discurso en un evento este jueves, dijo que entre todos los legaos que dejará su mandato al concluir en el 2026, se incluirá la defensa de la figura presidencial frente a lo que calificó como “investigaciones arbitrarias”.
Esto, luego del fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la demanda competencial del Gobierno contra el Ministerio Público y el Poder Judicial con el cual se impide que Boluarte pueda ser investigada mientras siga siendo presidenta.
“(Nuestro) legado será de un trabajo que permitió recuperar nuestro país y ponerlo en vitrina ante el mundo, que ve con asombro que sí se pueden superar las crisis generadas por quienes solo quieren caos y anarquía. Un legado de defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias”, expresó.
El TC declaró fundada la demanda competencial que presentó el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, y ordenó que se suspendan las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato.
Durante su discurso este jueves, insistió en que su mandato que concluye el 28 de julio del 2026 se reconocerá por promover y destrabar obras que estuvieron paralizadas por “ineficiencia y corrupción” de otros gobiernos.
“No negamos que aún existen profundas brechas sociales y de infraestructura gestadas por décadas de indiferencia pero lo cierto es que estamos avanzando con pasos firmes y agigantados”, aseguró Boluarte
