La última vez que se le vio -al menos en televisión- a Dina Boluarte fue al borde de la medianoche del viernes 10 de octubre cuando brindó su último mensaje a la Nación, en Palacio de Gobierno, rodeada de su gabinete.

El pronunciamiento de la ya vacada expresidenta fue transmitido por el Canal del Estado y cortado para emitir la juramentación de José Jerí como su sucesor. No hubo acceso a los periodistas.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Poco después salió de la sede del Ejecutivo ya como vacada exmandataria. Desde ese momento, no ha brindado declaraciones, ni realizado ninguna actividad pública.

#LoÚltimo



Así fue la salida de Dina Boluarte de Palacio de gobierno tras vacancia presidencial



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/BrCl9pBWPF — Canal N (@canalN_) October 10, 2025

La mañana del viernes, en sus redes sociales, su abogado, Juan Carlos Portugal, aseguró que Boluarte se encuentra en su domicilio y descartó que haya pedido asilo o que se encuentre “no habida”.

“La sujeción al país y el respeto a los poderes del Estado no es romántico discurso, bañado en tinta, de mi clienta. Es principista y representa su forma de vida. Así lo fue en sus años como Presidenta, y lo es hoy como ciudadana peruana. Son valores supremos que escasean en la política, y que pocos conviven en ello. Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, escribió.

Dina Boluarte, expresidenta de la República: Me voy tranquila y en paz; porque puedo decir, con la moral en alto y con dignidad íntegra, que he dado todo de mí



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/W0atM2kLP6 — Canal N (@canalN_) October 10, 2025

Justamente, la mañana del viernes, disminuyó el número de agentes de Seguridad del Estado asignado a su resguardo y que la esperaba en su domicilio, en Surquillo.

#EnVivo



Desde Surquillo, la situación en los exteriores de la expresidenta Dina Boluarte



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/GAMrNM3fiW — Canal N (@canalN_) October 10, 2025

La situación fue distinta en la casa del flamante presidente de la República, José Jerí, ubicada en el distrito de Jesús María.

Dina Boluarte fue vacada por el Congreso por 121 votos a favor. 0 en contra y 0 abstenciones. La vacada exmandataria decidió no acudir al pleno del Parlamento, que la había citado para que ejerza su defensa frente a las mociones que pedían su destitución.