El empresario Atilio Vernazza aseguró haber gestionado con el dueño de un hotel, ubicado en el distrito de Independencia, el alojamiento, por al menos 20 días, para 80 simpatizantes que apoyaron a la presidenta Dina Boluarte en su campaña en la segunda electoral del 2021.

Según informó el programa “Panorama”, dicho apoyo lo brindó a pedido de la propia Boluarte Zegarra y una de sus coordinadoras llamada Cristina La Torre. El costo ascendió a más de 45 mil soles .

“Estamos hablando de algo de 48 mil soles porque cada habitación, la tarifa de un ciudadano es de 30 soles la noche y ahí hemos tenido a 80 hermanos de la provincia. [¿Por cuántos días?] Por 20 días”, narró.

Cabe indicar que el uso de este hospedaje que equivalía a 48 mil soles nunca fue registrado en la lista de aportes ni donaciones de la campaña de Dina Boluarte ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) .

El dueño del hotel, identificado como Hipólito Pinedo Manrique, no aceptó una entrevista. Por su parte, en su declaración Vernazza dijo que tras su aporte recibió promesas de alto nivel.

“A mí también me ofrecieron un ministerio y apoyarme. Yo dije: ‘ya pues, bienvenido’”, detalló. Aquella promesa solo quedó en palabras. “Decepcionado sí, porque son personas profesionales y ofrecen algo que, estando el poder, no cumplen”, acotó.

Atilio Vernazza no fue el único empresario al que llenaron de promesas. Carlos Bustíos, quien ha revelado los aportes a la campaña de la entonces vicepresidenta, brindó más detalles del aquel financiamiento que nunca fue reportado.

Según este empresario, que cuenta con academias y centros de estudios, entregó 50 mil soles en efectivo a la entonces candidata de Perú Libre y ahora cuenta que –por eso- le prometieron el Ministerio de Educación.

“[¿Quién le propone? ¿Quién le promete eso?] La señora. [¿Qué señora?] Dina Boluarte. [¿Usted qué le dice tras la promesa?] Que no estaba preparado porque no iba a saber qué hacía un ministro, pero que no me preocupe que ella me iba a poner asesores externos. [¿Esa promesa se la dieron después de entregar los 50 mil soles?] Sí y Víctor Torres me lo vuelve a recalcar”, narró.

Víctor Torres es el amigo de Dina Boluarte y de su hermano , quien semanas atrás fue captado ingresando al Instituto Peruano del Deporte (IPD) como si fuera el presidente de la institución, pese a no tener ningún cargo oficial.

Tanto Atilio Vernazza como Carlos Bustíos dicen no ser los únicos que aportaron a la campaña de la entonces candidata a la vicepresidencia y que la suma de todos estos aportes es superior a la ya conocida.