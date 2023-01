La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó este viernes que no piensa renunciar al cargo, en medio de las protestas sociales en diversas regiones del país, que ya han dejado como saldo más de 40 muertos.

En un mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno, la mandataria indicó que su principal objetivo es dejar “allanado y definido” el camino para las próximas elecciones generales que se llevarán a cabo en abril del 2024.

“Algunas voces que salen de los violentistas y radicales pide mi renuncia, azuzando a la población al caos, al desorden y los destrozos. A ellos les digo de manera responsable: no voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria”, expresó.

“Así podremos dejar el camino allanado y definido del proceso que le permitirá a nuestras ciudadanas y ciudadanos elegir a las nuevas autoridades –en los próximos comicios- de manera libre, democrática y transparente”, añadió.

Boluarte Zegarra también reiteró que no puede cerrar el Congreso porque no se cumplen las condiciones que la Constitución exige. Insistió en que no es “juez ni fiscal” para ordenar la liberación del expresidente Pedro Castillo, mucho menos convocar a una Asamblea Constituyente.

“Esos sectores extremistas también piden en su plataforma política algunos puntos, como por ejemplo el cierre del Congreso. Pero no le dicen al pueblo, a ese pueblo que llevan a las marchas con engaños y con mentiras que el presidente de la República no puede cerrar el Congreso si no se cumplen ciertas condiciones que en esta oportunidad no se cumplen. Hacerlo sería caminar al margen de la ley”, subrayó.

“Asimismo, piden la liberación de Pedro Castillo. Yo no puedo liberar a Pedro Castillo, no soy juez ni fiscal. El caso del señor Castillo está judicializado. De igual manera plantean la Asamblea Constituyente. Fíjense la experiencia del vecino país del sur, Chile, donde el proceso constituyente ha durado varios años y ante el rechazo de la ciudadanía han abierto un nuevo proceso. Eso no se puede realizar de la anoche a la mañana, ese trabajo no le corresponde al Ejecutivo. Por eso no le mientan al pueblo peruano”, agregó.