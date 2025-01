La Fiscalía de la Nación citó para este lunes 13 de enero a la presidenta Dina Boluarte para que brinde su “declaración indagatoria” como parte de la investigación preliminar en su contra por presunta omisión de funciones y, de manera alternativa, abandono del cargo.

El Ministerio Público investiga a Boluarte por no haber informado ni al Consejo de Ministros, ni al Congreso de la República que quedaría temporalmente incapacitada para ejercer el cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023 por una intervención quirúrgica a la que fue sometida.

Durante un mensaje a la Nación, la noche del 12 de diciembre, la mandataria se pronunció por primera vez sobre el tema (revelado días antes por su ex primer ministro Alberto Otárola ante el Congreso). Confirmó su operación, negó que haya sido por motivos estéticos y aseguró que se trató de una “intervención necesaria” para su salud.

Además, la mandataria adelantó que “cuando se dignen a citarme” “renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico y demostraré con medios probatorios suficientes lo que estoy manifestando a través de una declaración regular y oficial”.

“En cuanto a la historia de una presunta cirugía estetética (....) Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una inytervención necesaria para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta constitucional de la República”, exclamó.

“La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta”, afirmó en aquel momento.

Mira aquí el mensaje a la Nación completo:





La citación y las pesquisas se realizan a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público.

La noche del 30 de diciembre, la fiscalía informó que la declaración de Boluarte prevista para el 2 de enero había sido reprogramada, a pedido de la investigada mandataria, para este lunes 13.