Dina Boluarte evitó responder a quién estaba visitando en el vehículo conocido como el ‘cofre’ el día que fue fotografiado cerca al condominio Mikonos, a fines de febrero de este año, cuando supuestamente habría sido utilizado para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón.

En la conferencia de prensa que dio este 22 de octubre junto a varios ministros del gabinete, se le preguntó si podía indicar a quién fue a visitar usando el ‘cofre’ en aquel condominio, para así descartar que se haya usado para trasladar a Cerrón Rojas, prófugo de la justicia.

Sin embargo, Boluarte evitó responder. “Con el respeto que te mereces, creo que tu pregunta invade el espacio personal familiar. Creo que nadie está obligado a decir con quiénes se reúne, más cuando se trata de seguridad de la familia”, señaló.

Cuando se le insistió con el micrófono apagado si es que podía ser más precisa, Boluarte rechazó dar explicaciones precisas, pero negó que el mencionado vehículo presidencial haya regresado vacío al día siguiente que fue captado cerca al condominio donde supuestamente estaba escondido Vladimir Cerrón.

“Es falso que el cofre haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno y dije al inicio que la presidenta de la República usa cinco vehículos. Efectivamente fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta, con todos los vehículos, con todos los motorizados”, comentó.

Previamente, ante otra pregunta similar, también evitó dar explicaciones sobre el uso del ‘cofre’ al explicar que está en investigación en el Ministerio Público y se limitó a decir que, una vez que termine esa indagación, “la prensa será la primera en enterarse de la verdad de los hechos”.

Dina Boluarte manifestó que “contestará en el marco que corresponda contestar” ante la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, desde la cual la han invitado para que responda sobre el uso del vehículo presidencial y al cual se le ha rechazado la posibilidad de que interrogue al chofer del ‘cofre’ o al jefe de la Casa Militar.

“Son cinco los vehículos asignados a la presidenta de la República, no de ahorita, de siempre. La única persona que sube a los vehículos denominados ‘cofre’ es la presidenta de la República y la presidenta de la República no va a encubrir a ningún prófugo de la justicia, llámese como se llame. Esa es mi verdad frente al Perú. No protejo a ningún prófugo y quienes lo estén escondiendo, que lo entreguen, porque serán cómplices de no responder a la justicia”; aseguró ante las preguntas de la prensa.