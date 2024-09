La Fiscalía abrió una nueva investigación penal a la presidenta Dina Boluarte a raíz de las declaraciones de Jaime Villanueva sobre una reunión entre la jefa de Estado y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Así lo reveló el abogado de la exmandataria, Juan Carlos Portugal.

En declaraciones a Latina, el abogado indicó que las pesquisas preliminares iniciaron hace dos semanas y que la mandataria ha sido citada para que brinde su manifestación el próximo 9 de octubre a las 9:30 de la mañana.

Portugal dijo que la investigación es por un presunto pedido de la exfiscal de la Nación para que no diera de baja al general Raúl Alfaro, quien se desempeñó como Comandante General de la PNP.

Sin embargo, la supuesta solicitud no fue acatada por la jefa de Estado: Raúl Alfaro fue removido de ese cargo y reemplazado por Jorge Luis Angulo.

“El Ministerio Público dice que hay cohecho pasivo impropio porque la fiscal Benavides le pidió a mi clienta no dar de baja al general Alfaro, sin embargo, la presidenta no hace eco a ninguna exigencia. La reunión existió y está probada, pero la consecuencia es que la mandataria no hizo lo que supuestamente le dijo la exfiscal de la Nación y su reacción fue denunciar a mi defendida por el delito de genocidio”, afirmó el abogado.

Al respecto, la defensa de Patricia Benavides también se pronunció. El abogado Juan Peña minimizó las declaraciones del letrado Juan Carlos Portugal y consideró que lo dicho ante Latina sirve “para la noticia periodística, pero para el caso no aporta en nada”.

En esa línea, reafirmó que las reuniones existieron; sin embargo, negó que la exfiscal de la Nación le haya pedido a Boluarte que no diera de baja al general Raúl Alfaro.