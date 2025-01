La presidenta de la República, Dina Boluarte, acudió hoy 29 de enero a la sede del Ministerio Público en el Cercado de Lima por la citación que tenía pendiente ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, como parte de las investigaciones por el caso “Cofre”.

La mandataria llegó minutos antes de las 8 a.m. dentro de su vehículo oficial y acompañada por personal de seguridad que le permitió ingresar directamente a la sede de la fiscalía por el estacionamiento sin que pueda ser captada por las cámaras o abordada por periodistas.

Poco antes de las 9 a.m., y de la misma manera, Boluarte se retiró del lugar dentro de su vehículo y acompañada por su caravana de seguridad. En total permaneció dentro del Ministerio Público casi una hora.

Dina Boluarte llega a fiscalía tras citación

Cabe recordar que, en la diligencia de otra investigación por presunto abandono del cargo por la cirugía a la que se sometió en el 2023, Dina Boluarte respondió ante la Fiscalía de la Nación por casi unas cuatro horas.

Esta diligencia se realiza este miércoles luego que fuera reprogramada tras la inasistencia de Boluarte el pasado 15 de enero, fecha en la que originalmente fue citada para declarar por el uso del vehículo presidencial denominado como el “cofre” para trasladarse a las inmediaciones del condominio Mikonos, en el balneario de Asia, en febrero del 2024.

Dina Boluarte llegó y se retiró del Ministerio Público por citación del caso "Cofre" sin declarar a la prensa.(Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, dijo que no se presentarían a declarar por este caso porque consideraban irregular la ampliación del plazo de la investigación.

“No es que la presidenta no desee asistir o que quiere evadir. Le pedimos que nos convoque dentro del plazo y no lo hizo y no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo de investigación preparatoria, a través de audiencia, nos rechaza la posición, por supuesto que asistiremos”, manifestó el abogado en declaraciones a RPP el 14 de enero.

Esto, a pesar que Dina Boluarte había asegurado semanas atrás, en un mensaje a la Nación en diciembre del 2024, que sí respondería ante la Fiscalía de la Nación, Delia Espinoza, una vez que la citara por el caso “Cofre”, al igual que en la investigación por presunto abandono del cargo.

En respuesta, el Ministerio Público confirmó que reprogramaría la citación a la presidenta.

“Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, informa que el pedido efectuado por la defensa de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, ante el Poder Judicial, no suspende la diligencia de toma de declaraciones. En ese sentido, se ha reprogramado para el 29 de enero”, detallaron por redes sociales.