Funcionarios clave del gobierno de Dina Boluarte aún figuran en cargos en la nueva administración
Cerrado el capítulo presidencial de Dina Boluarte —marcado por niveles de popularidad que cayeron a mínimos históricos, jamás registrados—, varios altos funcionarios de su círculo más cercano e íntimo aún mantienen presencia en la nueva administración de José Jerí.

