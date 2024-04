El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, aseguró ante el Ministerio Público, el pasado 4 de abril, que su par de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le propuso venderle un reloj Rolex, según reveló “Punto final”.

Según el dominical, se trata de un reloj color dorado que Oscorima le entregó el pasado 17 de enero durante un desayuno en un restaurante del distrito de Miraflores.

“Me lo proporcionó para que lo pueda usar como presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, como también me propuso vendérmelo, no me precisó el monto el cual quería venderme dicho reloj, tampoco acordé los términos de devolución de dicho reloj, solamente que si me animaba a comprárselo le iba a comunicar”, señaló.

“Me lo entregó sacándoselo de la muñeca y me lo dio, todo ello con motivo de mi presencia en la ciudad de Ayacucho”, agregó Salcedo ante la fiscalía.

Consultado si el gobernador regional de Ayacucho, luego de estallado el escándalo por el caso de los Rolex, le habló sobre la devolución del reloj o le indicó algo más, Salcedo indicó que Oscorima le pidió devolvérselo.

“En el momento que salió el escándalo de los relojes, yo le indiqué al gobernador Oscorima, en fecha 21 de marzo de 2024 (…) le indico que el reloj que me proporcionó aparece en las fotografías del evento en Ayacucho y le remito las fotos, a lo que él me responde que tengo que devolvérselo y así lo hice”, detalló.

Salcedo, quien, pese a ser citado aún no declara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, aseguró que la devolución del Rolex se realizó en la casa de Wilfredo Oscorima, ubicada en Surco, en Lima, días antes de declarar ante la fiscalía.

Cabe recordar que en medio de la entrega de los accesorios de lujo por parte de Oscorima a la presidenta Dina Boluarte, el Poder Ejecutivo emitió varios decretos de urgencia con los que se destinó partidas extraordinarias a Ayacucho.

En junio del año pasado, a través del decreto 020-2023, esta región recibió S/66 millones que luego fueron destinados para inversión en universidades como la San Cristóbal de Huamanga, entre otras obras para la realización de los Juegos Especiales Bolivarianos del Bicentenario.

A través de este mismo decreto, Cusco recibió S/14.5 millones de partida extraordinaria, dinero al que la Contraloría también investiga debido a que su gobernador, Werner Salcedo, se vio involucrado en la trama de los Rolex por confesión de parte.

A los S/66 millones otorgados en junio del año pasado a Ayacucho, se suman casi S/16 millones más otorgados a través de un decreto supremo del 27 de julio del año pasado, para el mantenimiento de carreteras. Este decreto se emitió, dos días después de que Oscorima le entregara a Dina Boluarte la pulsera Bangle.