El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, confirmó que recibió dos relojes Rolex de imitación de regalo en el 2023 y enero del 2024, cuyo valor no supera los S/1.000, y dijo que procederá conforme lo disponga el Ministerio Público y las instancias respectivas.

En conferencia de prensa, cuestionó que el tema tenga una mayor presencia en la agenda política. También se preguntó sobre la presencia de imitaciones en el mercado, pese a que el 87% de la población peruana trabaja de manera informal.

“El día que yo tenga una lo declararé como corresponda ante las instancias respectivas. Por ahora Werner Salcedo no tiene un Rolex. Yo he recibido de regalo dos relojes que son imitaciones confirmadas por quienes me los regalaron y procederé conforme me recomiende la fiscalía o las instancias respectivas para su respectiva devolución o someterme a las investigaciones que correspondan”, expresó.

En ese sentido, Salcedo Álvarez indicó que está a disposición de los organismos fiscalizadores y dijo que acudirá al Ministerio Público este lunes para indagar sobre los actos que correspondan y de ser posible, dar a conocer los nombres de quienes se los obsequiaron.

“Me someto, estoy a disposición de todos los entes fiscalizadores y siempre en la recomendación a todo el equipo que me acompaña, que luche contra la corrupción, que sean transparentes, que no se vean envuelto en escenarios que contravengan la moral, la dignidad o la administración”, subrayó.

“Voy a ir a la fiscalía el día de hoy para decir cuáles son los actos que correspondan porque hay que saber curarse en salud, no por iniciativa personal –eso nos hace equivocar, sino como mandan las leyes y las autoridades- para hacer efectivamente público los nombres de quienes me facilitaron estos relojes”, agregó.

Gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, confirma que tiene dos relojes Rolex de imitación. (Video: Canal N)

Como se recuerda, la mandataria Dina Boluarte afronta una investigación preliminar por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos por el caso de los relojes Rolex.

La noche del Viernes Santo el Ministerio Público y la policía allanaron la vivienda de la presidenta, ubicada en la calle Los Halcones, en el distrito de Surquillo.

La intervención acabó cerca de las 3:20 a.m. Minutos después, el mismo equipo fiscal y policial llegó a Palacio de Gobierno para allanar el Despacho Presidencial. Allí el operativo terminó a las 9:20 a.m. aproximadamente del sábado.