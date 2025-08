La presidenta Dina Boluarte inició este martes 5 de agosto su viaje a Japón e Indonesia tras recibir autorización del Congreso para participar en actividades oficiales que buscan, según el Gobierno, promover la inversión, fortalecer lazos comerciales y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

Acompañan a la mandataria el canciller Elmer Schialer, y los ministros Raúl Pérez Reyes (Economía y Finanzas), Úrsula León (Comercio Exterior y Turismo), César Sandoval (Interior), Ángel Manero (Desarrollo Agrario y Riego), y Jorge Luis Montero (Energía y Minas).

Así como una delegación de funcionarios de Palacio de Gobierno y dos periodistas de Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP). (Solo en el caso de TV Perú los pasajes y viáticos de dos personas demandan un gasto de US$ 32.260).

La comitiva presidencial incluye también, entre otros funcionarios, a Carmen Giordano Velásquez (asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República), testigo del caso Rolex durante la investigación que se realizó en el Ministerio Público; así como a la suboficial PNP Kelly Vargas, resguardo de la mandataria, conocida también como “la sombra″ de Boluarte, cuyo nombre se mencionó en el caso Mikonos.

Según informó Palacio de Gobierno, la agenda de actividades oficiales en Japón inicia este jueves 7, a las 09:00 horas (19:00 horas del miércoles 6 en Perú), con su participación en la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano–Japonés (Cepeja), que reúne a ejecutivos de importantes corporaciones japonesas, con sus pares peruanos.

Luego, la mandataria se trasladará a la Embajada del Perú en Japón, donde participará en la ceremonia de donación de vehículos de bomberos por parte de la Asociación de Bomberos de Japón (ABJ) a la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP).

Seguidamente, sostendrá un encuentro con la comunidad peruana residente en ese país, en el que se dialogará sobre la importancia de la reciente decisión de Japón de restablecer la exoneración del requisito de visa para los titulares de pasaportes ordinarios peruanos, vigente desde el 1 de julio de 2025.

Por la tarde, la jefa de Estado participará en el “Invest Day Perú”, evento organizado por Promperú para conectar a las empresas exportadoras peruanas con compradores, distribuidores y líderes de opinión de Japón y otros países asiáticos.

El viernes 8 de agosto será la reunión bilateral entre Dina Boluarte y el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba.

En esa línea, a las 15:45 horas (01:45 en Perú), la jefa de Estado será recibida en audiencia por el Emperador Naruhito en el Palacio Imperial.

Posteriormente, el sábado 9 de agosto a las 09:00 horas (19:00 horas del viernes 8 en Perú), la presidenta asistirá a la Expo Osaka-Kansai 2025, una exposición mundial que promueve la cultura, el progreso y el bienestar global a través de la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la cooperación internacional.

Ahí, Boluarte conmemorará el “Perú Day” en la Expo Osaka-Kansai y recorrerá el pabellón peruano que contará con la participación de 30 empresas exportadoras de los sectores agrario y textil y 14 empresas del sector turismo.

Comitiva y gastos

¿Quiénes integran la comitiva?

José Antonio Mariano Torrico Obando, ejecutivo de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial

Enrique Ernesto Vílchez Vílchez, secretario general del Despacho Presidencial

Carmen Elizabeth Giordano Velásquez, asesora técnica del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República

Martha Dayana Meléndez Muñoz, secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa

Paul César La Rosa Rivas, comandante FAP y edecán del Despacho Presidencial

Milagros Kelly Vargas Castro, suboficial técnico de tercera de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad.

Por cada uno de estos acompañantes, el Gobierno está desembolsando pagos por concepto de pasajes de aproximadamente US$ 7 mil y de viáticos por US$ 3 mil, por un total de US$ 10 mil por cada uno de los miembros de esta comitiva especial que solo considera funcionarios del Despacho Presidencial.

Dina Boluarte viaja junto a miembros del Gabinete. Por cada ministro, el Ejecutivo está desembolsando más de US$ 13 mil por viáticos y pasajes aéreos.

A todos ellos se suman otras comitivas integradas por numerosos funcionarios de diversos sectores, incluyendo a Diana Pachacama Chirinos y Angello Canales Rengifo, ambos del Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruana (IRTP), por quienes se desembolsará un total de US$ 32.260 por sus pasajes y viáticos.

En total, el Ejecutivo estaría desembolsando más de US/ 466 mil en conceptos de pasajes y viáticos. Se está considerando 500 dólares diarios por cada uno de los funcionarios que participe en el viaje junto a Dina Boluarte.