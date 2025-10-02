En una ceremonia prevista para las 9:30 de la mañana, la presidenta Dina Boluarte toma juramento al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, tras la renuncia de Juan José Santiváñez para presentarse como candidato en las elecciones 2026.

“La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, tomará juramento al nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). La ceremonia de juramentación se realizará en la sala Eléspuru de Palacio de Gobierno”, anuncia la convocatoria oficial.

Más temprano, lo había adelantado el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, en RPP. “Si hoy va a juramentar el nuevo ministro, me convocaron, pero estoy saliendo a Puno (...) Me he levantado y he visto un chat oficial donde nos comunican que no nos movamos porque probablemente habrá juramentación por la mañana”, narró.

“Él ya lo tenía previsto renunciar en cualquier momento porque tiene sus aspiraciones políticas. Las saludo como cualquier ciudadano. Y creo que hoy habrá la juramentación de un nuevo ministro, en horas de la mañana”, afirmó Sandoval.

El titular del MTC también señaló que Santiváñez les hizo conocer sus aspiraciones políticas y su intención de postular al Parlamento.

“La razón que motiva mi decisión es el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas”, argumenta Santiváñez, en su carta de renuncia dirigida a la presidenta Dina Boluarte.

Según informó Canal N, varios ministros de Estado llegaron desde temprano a Palacio de Gobierno.