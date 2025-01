La presidenta Dina Boluarte aseguró que ella no cayó en la “provocación” de los pedidos para adelantar elecciones en las movilizaciones en su contra y que hizo respetar la Constitución que manda elecciones generales cada cinco años.

“La Constitución dice bien claro elecciones generales para cinco años, fórmula presidencial y Congreso de la República. La Constitución dice elecciones regionales y locales cuatro años tanto gobernadores como alcaldes. Y eso es lo que hay que cumplir. Esa es la Constitución que tenemos”, manifestó.

“La Constitución y las instituciones no pueden estar al gusto de aquellos que no les gusta alguna cosa, generan movilizaciones, financian ilícitamente las movilizaciones y quieren traerse abajo un gobierno. Esta presidenta entendió perfectamente lo que manda la Constitución y no hemos caído en la provocación, en quebrar el Estado a través de estas movilizaciones”, agregó.

Boluarte aseguró que entendió que debía cumplir con el plazo de su mandato “desde el primer día del Gobierno que asumí aquel 7 de diciembre”, luego de reiterar en sus críticas contra el golpe de Estado de Pedro Castillo del 2022.

Dina Boluarte en actividad oficial

En ese contexto, la mandataria insistió en sus cuestionamientos contra las investigaciones que se abrieron en su contra.

“Generan una noticia, la hacen viral una semana, dos semanas, tres semanas, todos los días sin cansancio y por ahí a alguien se le ocurre decir ‘no, ahí hay una noticia crimen, carpeta fiscal’. Y como nunca, esta presidenta que no está cogobernando con aquellos que tienen ideología estatista, anarquista. Todo lo contrario”, aseveró para luego proseguir atacando a sectores que, según ella, estaban controlando el Ejecutivo sin haber ganado elecciones.

“Esta es la primera presidenta que no cogobierna con estos señores que, sin ganar nunca una elección, eran casi dueños de todos los ministerios y las instituciones. Ustedes saben a quiénes me refiero”, dijo sin precisar a quién se dirigía.

Estas declaraciones las hace en medio de las diligencias en la Fiscalía de la Nación por investigaciones contra Dina Boluarte por las cuales, el pasado 13 de enero, acudió a declarar por presunto abandono del cargo debido a la cirugía a la que se sometió entre mayo y junio del 2023.

Asimismo, luego de no haberse presentado a la convocatoria para declarar el 15 de enero por el caso “Cofre”, diligencia que fue reprogramada para el 29 de enero.