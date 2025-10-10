Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

¿Cómo llegamos a este punto? Las cifras y la coyuntura política detrás del desborde de la extorsión
La extorsión desborda al Perú. El atentado contra Agua Marina, una de las orquestas de cumbia más populares del país que había denunciado ser víctima de este delito, es el más reciente ejemplo de cómo este tipo de criminalidad avanza exponencialmente sin encontrar una respuesta eficiente del Estado para combatirla.

