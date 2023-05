El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, consideró que las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (PNP) durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023 dejan la duda de que no respalda a ambas instituciones.

En declaraciones a RPP Noticias, remarcó que todos los mandatarios tienen que responder como jefes supremos de las Fuerzas Armadas a su mando y dejó entrever que quizás Boluarte Zegarra no entiende bien el alcance de dicha función o tiene dudas.

“No entiendo, quien es jefe de Estado es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Si no tengo comando, o sea, o eres o no jefe de las Fuerzas Armadas. No sé si tiene la duda la señora presidenta o no entiende bien el alcance, pero evidentemente no es que ella maneja el comando, la tropa, pero todos tienen que responder como jefe supremo de las Fuerzas Armadas a su mando”, expresó.

“Yo no sé si alguien la asesorado para que dé esa opinión. Creo que es como que: ‘nosotros hemos hecho esto, pero por si acaso yo no dirijo al comando’. Creo que ese ‘por si acaso’ deja para mí esa duda de que no respalda totalmente a las Fuerzas Armadas”, agregó.

En ese sentido, el también excongresista refirió que la postura de la mandataria corrobora la posición “tibia” que acusó Fuerza Popular una vez que se conoció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas contra su régimen.

“[¿Las declaraciones de Dina Boluarte corroboran esa posición tibia?] Lamentablemente para mí y para nosotros, sí. Puede haber casos individuales que nadie lo niega. La individualidad de un miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional jamás puede involucrar a todos”, subrayó.

Finalmente, Luis Galarreta enfatizó que Dina Boluarte tiene que dar cara por el Estado en su conjunto y no por la mitad o una parte.

“Considero que habiendo hechos que se tienen que investigar –puede haber un caso individual, dos o tres- pero quien es la cabeza del Estado tiene que dar cara por el Estado en su conjunto, no por la mitad o una parte”, sentenció.

Declaraciones de Luis Galarreta sobre Dina Boluarte. (Video: RPP TV)