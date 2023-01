El obispo de Puno, Jorge Carrión, le quitó la licencia al sacerdote argentino Luis Humberto Béjar, quien ejercía como tal en la la parroquia de Pucará y que había pedido la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Así lo informó el arzobispo de Ayacucho, Salvador Piñeiro, quien detalló que Carrión le ha dado un año sabático al religioso, quien deberá volver a su país de origen, Tafí Viejo, en Tucumán.

“El obispo de Puno le ha retirado las licencias y le ha dado un año para que descanse y vuelva a su patria”, dijo Piñeiro tras la reunión que Boluarte Zegarra sostuvo con el Consejo Interreligioso del Perú en Palacio de Gobierno.

“[Son por] unas desacertadas reflexiones que complican también a la iglesia. El obispo de Puno, con mucho cariño, le ha quitado responsabilidades en la parroquia y le ha dado un año para que reflexione porque no podemos fomentar en el Perú discordia”, subrayó.

El arzobispo manifestó que si bien se puede discrepar de distinta manera e interpretar de distintos ángulos, no se puede caer en la discordia, que es “cuando entra en nuestro corazón el odio, el resentimiento, la violencia”.

“Nosotros como agentes de paz apostamos por la vida, por la verdad y por el perdón. Yo también he sido golpeado en Ayacucho, a quien se le ocurrió. Mis seminaristas estaban viendo en la catedral la manifestación y alguien dijo: el arzobispo ha puesto francotiradores. ¿Cómo voy a poner francotiradores?”, acotó.

“A mí me molestó y sobre todo se preocuparon muchos mis amigos de afuera, me han llamado. ‘Este arzobispo se rayó’, no señores, yo apuesto por el Perú. Una cosa tan anecdótica, cómo se fomenta la mentira”, agregó.

Como se recuerda, el sacerdote argentino publicó un video en TikTok donde pidió la renuncia de Boluarte, la vicepresidenta que asumió el cargo semanas atrás luego de que Pedro Castillo intentara disolver el Congreso.

“Voy a pedir por la pacificación del país, pero la única manera de que eso suceda es con la renuncia de Dina Boluarte. Voy a pedir para que ella renuncie, para el adelanto de las elecciones y para una nueva Constitución, por supuesto”, lanzó Luis Humberto Béjar.