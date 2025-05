La presidenta Dina Boluarte volvió a cuestionar a opositores de su Gobierno de quienes dijo que, desde el primer día que asumió el cargo en diciembre del 2022 le han “hecho la vida a cuadritos”.

“Tenemos año y dos meses más de acá a julio del 2026. Nos dicen que este año va a ser un año difícil para el gobierno porque entramos a una etapa electoral y yo respondo que no. A mí me la han hecho difícil desde el primer minuto que he asumido la presidencia y no me he rendido y este año, para mí, va a ser ‘papaya’. Será fácil transitar y, como dicen en otras jergas en otros países, me han hecho la vida a cuadritos aquellos enemigos de la patria, aquellos que creen que con eso nos van a detener o impedir que sigamos trabajando”, expresó.

Boluarte dio este discurso en una ceremonia de entrega de reconocimientos a nuevos beneficiarios del programa Beca 18 del 2025 en San Borja.

Ahí, aseguró que ella viene trabajando desde que asumió el cargo de jefa de Estado pese a los ataques que, según dijo, recibe “prácticamente todos los días”.

Dina Boluarte, en respuesta, expresó que no le tiene miedo a esas “voces menudas”.

“¿Por qué dicen que no estamos haciendo nada? Es porque aquellos que hablan y provocan algunos que tienen esa narrativa falsa, es porque con ellos este gobierno no trabaja. No trabaja con aquellos que tenían al gobierno capturado sin haber ganado una sola elección", reclamó.

La presidenta Boluarte se dedicó varios minutos a señalar que ella se ha esforzado para llegar al puesto que ocupa ahora, no como sus opositores de quienes no dijo nada específico más que solían vivir de gobiernos anteriores.

“Hay que esforzarse para conseguir las cosas. No nos pueden llegar gratis del cielo, y aquellas voces de narrativas falsas que, menos mal son pocas, estaban acostumbrados a vivir a manos llenas y a sus anchas de los gobiernos anteriores sin haber absolutamente nada”, acusó.