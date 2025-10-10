El Ministerio Público pidió impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, expresidenta cuya vacancia fue aprobada por el Congreso esta madrugada, como parte de dos investigaciones separadas que se han reactivado tras su salida del cargo.
A través de redes sociales, confirmaron que en primer lugar la Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses de esta restricción por el caso que se le sigue por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Esta investigación es por la presunta designación de un funcionario de Essalud y por el pago de beneficios sociales para un amigo de Mario Cabani, médico que le habría realizado las operaciones quirúrgicas estéticas.
Mientras tanto, el segundo pedido es por 36 meses de impedimento de salida del país y fue formulado por el tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
Este segundo proceso es vinculado a los fondos que se habrían recolectado para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, en un caso vinculado a la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.
Sobre este último pedido, el Poder Judicial confirmó que se evaluará en audiencia el miércoles 15 de octubre a las 9 a.m. por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Fernando Valdez.
Horas antes, en declaraciones a Exitosa, Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, adelantó que plantearían este viernes dos pedidos de impedimento de salida del país contra la ahora exmandataria, uno formulado por su despacho y otro por una fiscalía provincial en un caso por lavado de activos durante la campaña del 2021.
