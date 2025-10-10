La expresidenta Dina Boluarte negó estar no habida o buscando asilo político en alguna embajada extranjera, luego de ser vacada por el Congreso de la República en la medianoche de este viernes 10 de octubre.

En breves declaraciones a los periodistas, indicó que tras notificada de su vacancia por el Parlamento, llegó a su casa aproximadamente a las 3:00 a.m. y el resto del día ha estado “descansando como corresponde”.

“Desde ayer y desde esta mañana se han estado indicando en los medios de comunicación que estaba no habida o que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto, estoy en mi hogar”, expresó.

La expresidenta Dina Boluarte fue vacada por el Congreso. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Boluarte Zegarra aseguró que no está en sus planes dejar el país porque ha vivido siete años en el extranjero y dijo que no es responsable de ninguno de los casos por los cuales es investigada por el Ministerio Público.

“No está ni siquiera en el más mínimo pensamiento, ni [en] mi sentimiento patriótico, dejar el país, tal es así que habiendo vivido aproximadamente siete años en el extranjero, he regresado a la patria porque siempre estuvo en el corazón el mejor servir al Perú”, subrayó.

La expresidenta Dina Boluarte junto a su abogado Juan Carlos Portugal. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

“Lo he hecho en mi calidad de presidenta de la república, estoy tranquila con mi conciencia, aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable en ninguno de ellos. La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en mi país”, sentenció.

Como se recuerda, la expresidenta no abrió la puerta al personal del Poder Judicial que quería notificarla de la audiencia que se realizará la próxima semana por el pedido de impedimento de salida del país en su contra.

Solicitan impedimento de salida del país

El Ministerio Público pidió impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, cuya vacancia fue aprobada por el Congreso esta madrugada, como parte de dos investigaciones separadas que se han reactivado tras su salida del cargo.

A través de redes sociales, confirmaron que en primer lugar la Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses de esta restricción por el caso que se le sigue por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La expresidenta Dina Boluarte brindó breves declaraciones a la prensa y no permitió preguntas. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Esta investigación es por la presunta designación de un funcionario de Essalud y por el pago de beneficios sociales para un amigo de Mario Cabani, médico que le habría realizado las operaciones quirúrgicas estéticas.

En este caso. el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha programado de manera virtual para el jueves 16 de octubre, a las 8:00 a. m., la audiencia.

La expresidenta Dina Boluarte negó que vaya a dejar el país luego de ser vacada por el Congreso. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Mientras tanto, el segundo pedido es por 36 meses de impedimento de salida del país y fue formulado por el tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Este segundo proceso es vinculado a los fondos que se habrían recolectado para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, en un caso vinculado a la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.

Sobre este último pedido, el Poder Judicial confirmó que se evaluará en audiencia el miércoles 15 de octubre a las 9 a.m. por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Fernando Valdez.