Dina Boluarte, expresidenta que dejó el cargo tras su vacancia aprobada por el Congreso, no abrió la puerta al personal del Poder Judicial que quería notificarla de la audiencia que se realizará la próxima semana por el pedido de impedimento de salida del país en su contra.
Un trabajador del Poder Judicial acudió en dos oportunidades al domicilio de la exmandataria en Surquillo este viernes, horas después que el pleno del Parlamento aprobara las mociones de vacancia por incapacidad moral permanente.
Dina Boluarte asciende a 12 generales de brigada, un contralmirante y un mayor general FAP en su último día de Gobierno
El objetivo era notificarla formalmente sobre la programación de la audiencia que se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre para evaluar el reciente pedido de 36 meses de impedimento de salida del país en su contra por presunto delito de lavado de activos.
Sin embargo, pese a la insistencia del trabajador, nadie abrió la puerta. Luego de retirarse y volver tras varias horas para volver a intentarlo sin éxito, la notificación fue pegada en la puerta principal del inmueble de Dina Boluarte.
Esta mañana, Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte, se pronunció a través de su cuenta de ‘X’, y descartó una vez más que su patrocinada piense abandonar el país en las próximas horas.
“Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, escribió.
