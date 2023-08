La presidenta de la República, Dina Boluarte , no acudió este martes a la citación que le hizo la fiscalía para que declare sobre el presunto delito contra los derechos de autor, en la modalidad de plagio , en la investigación que se le abrió a inicios del pasado mes de julio.

Fuentes vinculadas al caso indicaron a El Comercio que es la segunda vez que se está citando a Boluarte Zegarra, y no acude al llamado a fin de rendir su declaración ante el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual a cargo del fiscal Miguel Puicón Yaipén.

Como se recuerda, el magistrado incluyó a la mandataria y otras siete personas por la coautoría del libro “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” en que se habría hallado muestras de presunto plagio.

Según el programa “Punto Final” el 55% del libro habría sido copiado de otros autores, luego de haberlo sometido al programa Turnitin.

Las mismas fuentes explicaron que Boluarte había sido citada para las 9:30 de la mañana, pero no se presentó; y hasta la mañana del martes no había llegado algún oficio que justifique su inasistencia.

Este Diario se comunicó con el área de prensa de Palacio de Gobierno a fin de conocer la versión de la presidenta de la República respecto a su inasistencia, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

El 18 de julio, durante una conferencia de prensa, Boluarte Zegarra, negó haber incurrido en el delito de plagio y aseveró que se trataba de un “texto de carácter monográfico” y que era para conocimiento interno de los abogados.

“En relación con la publicación debo precisar que fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados de entonces hace casi 20 años. Nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello es que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público”, afirmó.

Sin embargo, los manuscritos fueron hallados en la Biblioteca Nacional, cuyo textos son de consulta pública.

En esa misma conferencia, aseguró que se sometería a las investigaciones, pero a la fecha no acude a las citaciones del Ministerio Público.

“Las autoridades competentes ya han abierto investigación y como siempre, voy a someterme y conforme a la ley estaré atenta a lo que digan las autoridades competentes.”

Dina Boluarte. Conferencia del 18 de julio 2023.





Como se recuerda, el Ministerio Público ya había citado anteriormente a la mandataria, pero tampoco acudió el pasado 31 de julio. En una ocasión, Boluarte pidió reprogramación.

Las fuentes señalaron que la fiscalía analiza una nueva reprogramación de su declaración. No descartaron que esta pueda hacerse bajo apercibiento, pero aclararon que al tener la condición de “investigada” Boluarte puede negarse a declarar.

De otro lado, informaron que cuatro de los coinvestigados junto a la presidenta ya rindieron su declaración.

Efraín Anaya Cárdenas, exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura; Luis Gavancho Chávez, exmagistrado de la Corte Superior de Lima, Carmen Rivera Tejada (abogada en el Ministerio de Salud), Hugo Villar Mayta (exprocurador de la Municipalidad de Bellavista), Marcial Quinto Gomero (presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash), Nancy Angeludis Tomassini (jueza en actividad) y María Chávez Serrano (exabogada del Ministerio de la Mujer) son los otros “investigados” junto a Boluarte.

Además, ya se dispuso que la Oficina de Peritajes del Ministerio Público realice una pericia física, así como la aplicación del Turnitin al libro El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

No hubo acumulación

Finalmente, las fuentes subrayaron que el pedido de Boluarte Zegarra para acumular las dos investigaciones que se abrieron por presunto plagio en el libro El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y en un segundo Libro, “Aspectos Legales en la Responsabilidad Médica en el Perú”, fue rechazado.

Por ello, precisaron que las investigaciones se siguen en dos despachos diferentes. El primero, a cargo del fiscal Miguel Puicón Yaipén de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual; y en el segundo caso, en el despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual a cargo del fiscal David Tapia Santisteban.