En el último día de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2024), que se desarrolla desde el martes en Arequipa, se confirmó que la presidenta Dina Boluarte no asistirá a la jornada de cierre. Así lo dieron a conocer a El Comercio los organizadores del foro empresarial.

La noche del miércoles, Palacio de Gobierno había comunicado que la jefa de Estado participará en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota en la agenda pública de la Presidencia no aparecía ninguna actividad.

Fuentes de El Comercio señalaron, en la víspera, que la mandataria había condicionado su presentación en la CADE Ejecutivos 2024 al cambio de formato de ´”Diálogo por el Perú”. Ella solo quería ofrecer un discurso y no someterse a preguntas del empresariado.

Boluarte había sido invitada a participar en el “Diálogo por el Perú”, donde el titular de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdós, le realizaría preguntas. Inicialmente, según fuentes de El Comercio, la mandataria llegaría la madrugada del jueves para una visita breve, que no incluiría actividades en la ciudad sureña.

Consultamos con Palacio de Gobierno, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota. Ningún ministro de Estado acudió a la CADE 2024.

Este jueves, por la mañana, al llegar al Congreso de la República para el debate de la Ley de Presupuesto, el titular de Economía, José Arista, fue consultado por la eventual participación de la mandataria en el foro empresarial de Arequipa y respondió: “No he conversado directamente con la presidenta, pero hasta donde tengo información, iba a acudir a la CADE 2024. Información de última hora, no tengo”.





#EnVivo



José Arista, ministro de Economía: Hasta donde tengo información, la presidenta Dina Boluarte iba a acudir a la CADE 2024. Información de última hora, no tengo



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/UrdUZN0k4P — Canal N (@canalN_) November 28, 2024





A las 9:20 de la mañana la agenda oficial del portal de transparencia de la Presidencia de la República no incluía ninguna actividad.

Agenda oficial del portal de transparencia de la Presidencia de la República





Fuentes de @Politica_ECpe señalaron, en la víspera, que la mandataria había condicionado su presentación en la CADE Ejecutivos 2024 al cambio de formato de ´”Diálogo por el Perú”. Ella solo quería ofrecer un discurso y no someterse a preguntas del empresariado. — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) November 28, 2024





En el 2022, la organizado de la CADE cambió el formato de la presentación de los presidentes de la República. Desde esa fecha, ni Pedro Castillo ni Boluarte han asistido.

El presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdós dejó entender que la relación entre los ejecutivos del país y el gobierno no es la mejor, al remarcar que hace un año, la CADE tuvo la participación de 12 ministros y en la edición actual, de ninguno. — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) November 28, 2024





Esta es la carta de invitación que los organizadores enviaron a la mandataria hace tres meses, el 19 de agosto.

Esta es la carta de invitación de la organización de la CADE Ejecutivos 2024 le envió en agosto a la presidenta Boluarte. (Foto: El Comercio)