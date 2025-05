La presidenta Dina Boluarte arremetió contra los críticos de su gobierno, de quienes dijo que son personas con “pensamientos de odio, de rencor y venganza”, y aseguró que son “pastores mentirosos” que se dedican a mentir.

“A muchos o a pocos les duele que este Gobierno esté dejando una marca de trabajar de manera honesta, decente y con dignidad, sin robar un sol al pueblo peruano (...) No escuchamos aquellas palabras necias que repiten y repiten la misma mentira todos los días. Hay un dicho que dice que al pastor mentiroso ya nadie le cree, y ustedes ya no creen en esos pastores mentirosos que día a día mienten y mienten creyendo todavía en aquellas retóricas que dicen ‘miente miente que algo queda’”, señaló este viernes.

Dina Boluarte expresó esto durante un discurso delante de estudiantes y maestros al inaugurar una escuela bicentenario en Carabayllo, acompañada por el ministro de Educación, Morgan Quero.

“Aquellos que tienen todavía su pensamientos de odio, de rencor, de venganza, dejémoslos. Ellos sabrán entenderse en su mediocridad. Nosotros, los buenos peruanos que amamos a la patria (...) sabemos de qué estamos hablando”, aseveró.

La presidenta recordó que el 2026 es un año de elecciones para elegir a quien la sucederá en el cargo, y de quien dijo que tiene fe que continuarán con lo que aseguró es un “interés y amor” por la patria.

Dina Boluarte también atacó a encuestadoras al aludir a sondeos recientes que le atribuyen una aprobación de un 0%.

“Estas obras quedarán por décadas y décadas. No trabajamos para aquellas encuestas que dicen que la presidenta tiene una aprobación del 0% Qué bueno que me hayan puesto 0% porque eso es lo que les he dicho. Pónganme cero cero y nos vamos a penales a ver quién mete más goles, y esos son los goles que mete el Gobierno”, exclamó.

Dina Boluarte agradece al Congreso por su viaje a Ecuador

La mandataria aprovechó la oportunidad para también aludir al Congreso, al cual agradeció por aprobar su viaje para trasladarse a Ecuador para la toma de mando de Daniel Noboa.

“Aún hay un grupo que no entiende en el Congreso ese interés de las relaciones multilaterales. Cuando sale la presidenta de la República a reunirse con presidentes, es distinto cuando sale el canciller o un ministro. El valor de una conversación entre presidentes es distinto para los intereses de la patria”, resaltó.

El 21 de mayo, el pleno del Parlamento aprobó el pedido de viaje de la presidenta Dina Boluarte, a fin de asistir a la ceremonia en Quito.