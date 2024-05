Fredy Hinojosa, vocero de la Presidencia de la República, señaló que a la mandataria Dina Boluarte “no le preocupa” la denuncia constitucional presentada en su contra por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena , así como el procedimiento que se desarrollará en el Congreso por el Caso Rolex.

En conferencia de prensa, Hinojosa Angulo señaló que la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte “no va a prosperar” porque consideró que “no existe ilícito alguno”.

“Respecto a la denuncia constitucional, la presidenta continúa, como ustedes pueden apreciar en la agenda cotidiana, intensificando las acciones para solucionar los grandes problemas que aquejan a nuestro país”, manifestó Hinojosa.

“En ese sentido, no le preocupa el procedimiento congresal respecto a la denuncia, más aún cuando se tiene la certeza de que no existe ilícito alguno, de tal manera que hay la plena confianza que esta denuncia no va a prosperar y, reitero, no existe la menor preocupación por parte de la presidenta en ese sentido”, agregó.

El caso

El pasado 27 de mayo, Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación interino, presentó denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado, por el Caso Rolex.

La denuncia tiene como base el hecho que Boluarte Zegarra habría recibido en calidad de donación tres relojes de la marca Rolex de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, así como aretes de oro y una pulsera, a fin de “realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República.

Por ello, la Fiscalía de la Nación detalla las normas emitidas, como decretos supremos y decretos de urgencia, por el Poder Ejecutivo para supuestamente favorecer al Gobierno Regional de Ayacucho, que dirige Wilfredo Oscorima.