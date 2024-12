La presidenta Dina Boluarte pidió que no se hagan caso “a los que invocan al pesimismo y las noticias falsas” al asegurar que quienes están detrás de estos discursos de odio “no les interesa la población peruana”, durante la ceremonia por los dos años desde que se superó el golpe de Estado de Pedro Castillo.

En su discurso, Boluarte aseguró que el Gobierno está trabajando y mencionó cifras económicas y los principales proyectos que están próximos a inaugurarse como una muestra de que los indicadores a nivel nacional están mejorando.

“Tengamos paciencia. Estamos trabajando con mucho empeño y en contra del tiempo. No hagamos caso a los que invocan al pesimismo y las noticias falsas”, expresó.

Esto, en medio de una reciente apertura de una investigación preliminar en el Ministerio Público contra Boluarte por presuntamente haber dejado de ejercer el cargo a mediados del 2023, cuando se sometió a una operación de cirugía estética tal y como relató Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso esta semana.

“Parecería que esos señores que están tras sus odios no les interesa la población peruana y tampoco tienen amor por la patria”, agregó en una alusión a personas que, desde el Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo, llamaban al conflicto y a que “corran ríos de sangre”.

Según Dina Boluarte, estos sectores que respaldaban a Castillo, actualmente preso y enfrentando un proceso penal por el delito de rebelión, buscaban el “control absoluto del poder sometiendo a todas las instituciones del Estado” para imponer su dominio dictatorial.

“¿Alguien en su sano juicio pude hacer llamamientos a una guerra civil y a que corran ríos de sangre en nuestra patria? Es posible que en una sociedad civilizada se hayan realizado este tipo de llamados autodestructivos? No podemos negar la realidad del mundo y del país. Existen ideologías de odio que promueven la violencia, la confrontación perpetua, promueven lo que ellos llaman la agudización de las contradicciones sociales en el afán de destruir la democracia y la libertad consagrada en la Constitución”, indicó.

La mandataria saludó a las autoridades que estuvieron liderando el Congreso y el Tribunal Constitucional en esas fechas, como el parlamentario William Zapata y Fernando Morales respectivamente, expresando la importancia de que haya decidido no renunciar al cargo para que se realicen elecciones generales.

“Hubiera sido muy fácil para esta mujer presidenta decir no, con estas manifestaciones violentas no voy a poder y me voy a poner a un costado [...] ¿Qué hubiera sido del país, de crisis en crisis?”, aseguró. “Esa no era la forma de responder al alto cargo que la población peruana dio a la primera vicepresidenta elegida aquel 11 de abril y luego en la segunda vuelta el 6 de junio. Nos pusimos fuertes porque sabíamos que primero estaba la patria”, concluyó.