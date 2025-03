La presidenta Dina Boluarte aseguró que no se deja distraer por “Frankesteins”, en alusión a situaciones que calificó como “muñecos” que son fabricados para distraer al Gobierno.

“No desmayaremos, no nos distraeremos, no haremos caso a situaciones que ya sabemos cómo fabrican a lo Frankestein. Esos muñecos no nos causan ni miedo ni cosquillas. Son Frankestein. Nosotros vamos a seguir construyendo una patria de verdad, orgullosa”, señaló este miércoles.

Boluarte hizo estos comentarios en Palacio de Gobierno durante una ceremonia de suscripción de una adenda con el Reino Unido para promover la construcción del Hospital de Apurímac.

La jefa de Estado insistió en que el Gobierno trabaja sin caer en actos de corrupción en las obras que están desarrollando durante su gestión.

Dina Boluarte nuevamente evalúa la pena de muerte

“Quizá muchos quisieran que nosotros estuviésemos dando oídos a esas acciones de antes que casi eran institucionalizadas. Ahora no. Nosotros caminamos con una meta y la meta es entregar un país distinto al que nosotros recibimos”, comentó.

Dina Boluarte también hizo un llamado a que no haya manifestaciones como reacción a quienes actúan promoviendo “agitamientos oportunos y politiqueros”.

“No podemos caminar en zozobra, no podemos estar utilizando algunas situaciones para querer generar, como se dice en el argot, agitar el avispero. Esos odios, esos agitamientos oportunos, politiqueros, no ayudan en la construcción de la patria”, indicó.