La presidenta Dina Boluarte aseguró que los peruanos han aprendido que no se deben generar protestas ni bloqueos de carreteras porque el Gobierno está implementando obras e inversiones que llegan a todo el país.

Esto, durante un evento en el Palacio de Gobierno acompañada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, sobre formalización del empleo.

“El peruano ya aprendió, ya miró que trabajando y poniendo punche todos salimos ganando, la patria gana, el país se posiciona. No hay que bloquear carreteras como en antaño, no hay por qué salir en cantidad de personas a las calles a generar caos, no hay por qué, porque el Gobierno está llegando a los lugares más alejados del país llevando obras en concreto”, expresó.

Dina Boluarte, durante su discurso ante los invitados del evento, destacó la importancia de que su gabinete cuente con ministros estables que no estén cambiando constantemente, así como en el enfoque que mantienen por reactivar la economía y generar confianza entre inversionistas.

“Continuaremos avanzando hasta el último minuto del 28 de julio del 2026 porque esa es nuestra responsabilidad como Gobierno, dejar un país no solo viable porque ya lo es, sino que se mantenga y sostenga en el tiempo y que las nuevas autoridades vean lo bueno que estamos haciendo y lo mejoren”, expresó.

La mandataria concluyó insistiendo que el compromiso que tienen es seguir trabajando “sin descanso ni demoras” con obras e inversiones.