La presidenta Dina Boluarte aseguró que el Gobierno se enfoca en trabajar buscando unidad y transparencia sin importar las “amenazas ni las críticas”, y pidió a jóvenes parlamentarios que viajaron al Perú para un evento internacional que difundan la idea que el “Perú es clave”.

“No importan las trabas que pongan algunos, las amenazas, las críticas, siempre se debe trabajar en unida y sin corrupción, con las manos limpias, con la frente en alto, la conciencia tranquila y los sueños que se consiguen en esa calma”, señaló.

Boluarte dio este discurso en la sesión de la conferencia mundial de Jóvenes Parlamentarios en el centro de convenciones de San Borja, acompañada por el presidente del Congreso, José Jerí; y el primer ministro, Eduardo Arana.

En el evento, aseguró que el Ejecutivo busca darle oportunidades a los jóvenes y que no han parado en estos esfuerzos desde el 7 de diciembre del 2022.

“Es posible hacerlo, trabajar en unidad y sin corrupción, no es tarea fácil. Lo sé, pero la satisfacción de ver un Perú mejor (...) y todo lo demás que estamos haciendo en todos los sectores vale la pena”, aseguró.

La mandataria invitó a los participantes que trasmitan a sus autoridades que en el Perú se trabajo por el desarrollo para recibir inversiones con los brazos abiertos.

“Respetamos el medio ambiente e impulsamos el progreso de nuestras poblaciones porque el Perú es clave, como dicen acá muchos de nuestros jóvenes que tienen la razón, el Perú es clave”, agregó Boluarte.