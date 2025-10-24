La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, afirmó que la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) no podrá regresar a su plaza en la entidad porque renunció en abril del 2022.

En entrevista con Canal N, recordó que la exmandataria presentó su dimisión cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la cual le fue aceptada y que esa figura se podría utilizar en caso decida demandar al Reniec para su reposición.

“Eso no depende de mí, el Reniec tiene canales de procedimiento de recursos humanos. Sin embargo, creo que esa posibilidad por el momento no va porque lo que yo recuerdo la señora Dina Boluarte renunció al Reniec, me parece que en abril del 2022”, expresó.

“Ella presenta su renuncia, le fue aceptada, entonces no hay ningún vínculo que tenga con el Reniec. Es decir, si se pretendiese hacer un juicio de reposición o algo, tenemos una carta de renuncia que ella presenta libremente y que fue aceptada como tal”, agregó.

En ese sentido, Velarde remarcó que si Dina Boluarte desea regresar a la institución, tendría que postular y su contratación dependerá de las evaluaciones correspondientes, así como del área de Recursos Humanos.

“Seguramente ella quiera hacer alguna postulación. Eso no depende de mí, no soy el área que contrata, hay áreas especializadas y una de recursos humanos. Aparte (hay) una evaluación de conocimientos, de entrevistas y procesos que nos pueden servir y lineamientos que hay que seguir”, sentenció.

Como se recuerda, días atrás Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, dejó abierta la posibilidad de que la vacada expresidenta postule al Congreso, ya sea como diputada o senadora, y siempre y cuando reciba la invitación de algún partido político.

En entrevista con RPP Noticias, afirmó que otras opciones que Boluarte Zegarra maneja es volver a trabajar como funcionaria del Reniec, dedicarse a ser abogada litigante o docente universitaria.

Entregó padrón inicial

Cabe indicar que el Reniec remitió formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las Listas del Padrón Inicial para las Elecciones Generales del 2026, en cumplimiento del cronograma electoral.

El Padrón Inicial contiene las listas preliminares de los peruanos que votarían en los comicios generales del próximo año, las cuales se elaboraron tras el cierre del Padrón Electoral el 14 de octubre pasado.

De acuerdo con los datos, 27 millones 356 mil 578 peruanos dentro y fuera del país conforman la población electoral, de los cuales 13 millones 795 688 son mujeres (50.4%) y 13 millones 560 890 (49.6%) son hombres. La mayor concentración de electores está entre los jóvenes de 18 a 29 años (6 millones 893 mil 252, el 25.2%).

Del 27 al 31 de octubre, el Reniec pondrá a disposición de todos los peruanos las Listas del Padrón Inicial conforme al artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones, para que los electores verifiquen si sus datos aparecen correctamente.

La publicación se realizará a través de la página web (www.reniec.gob.pe) y de manera física en espacios públicos de 440 distritos del país identificados con limitada cobertura de Internet.

Si los ciudadanos encuentran alguna omisión o error en el registro de su nombre, dirección, fotografía o número del DNI, pueden presentar un reclamo o una tacha con el sustento respectivo.