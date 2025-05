La presidenta Dina Boluarte volvió a cuestionar a las encuestadoras en un discurso este martes, y reiteró que el Gobierno no trabaja para que los sondeos le “pongan un 20″ porque, según dijo, no tienen presupuesto para pagarles.

“Gobernar para nosotros implica compromiso, responsabilidad, que pensemos siempre en el pueblo, en nuestras hermanas y nuestros hermanos y no en las encuestas. No trabajamos para las encuestas, para que nos pongan un 20. No tenemos presupuesto para ello”, señaló este martes.

Boluarte se pronunció durante la inauguración de la Cumbre Ministerial del Agua de América Latina y el Caribe en San Isidro, donde insistió en que uno de los objetivos de su gestión es atender a personas que no tienen calidad de vida por carecer de acceso al agua.

“Pensamos que los recursos económicos que también son escasos para países como Perú que buscamos nuestro propio desarrollo, hay que saberlo invertir en aquellas necesidades prioritarias”, agregó.

La jefa de Estado insistió en que el Ejecutivo trabaja sin distraerse y sin caer en casos de corrupción.

“No nos distraemos. Finalmente será la historia la que nos reconozca el trabajo realizado y las obras quedan como muestra de nuestra labor comprometida con el Perú y especialmente porque cumplimos nuestra tarea sin ingresar en aquel cáncer que ha carcomido sociedades que es la corrupción”, concluyó.