La presidenta Dina Boluarte toma juramento este sábado 23 de agosto a tres nuevos ministros, entre ellos Juan José Santiváñez, quien asumió el puesto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Esto se realizó en una ceremonia que fue informada a la prensa con solo minutos de anticipación y que se realizó en Palacio de Gobierno.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Santiváñez, quien fue censurado por el pleno del Congreso como ministro del Interior en marzo de este año por críticas a su gestión en materia de seguridad ciudadana y en medio de investigaciones fiscales, regresa así al gabinete ministerial liderado en esta oportunidad por Eduardo Arana.

El ahora nuevo ministro de Justicia entra en reemplazo de Juan Alcántara Medrano, quien asumió el cargo en reemplazo de Arana en mayo de este año.

Juramentación de nuevos ministros informada con minutos de anticipación

El área de prensa del Despacho Presidencial informó que el evento se realizaría originalmente al mediodía desde la Sala Eléspuro, en el Palacio de Gobierno y detallando que se trataba de un “acto oficial”, sin mayor precisión.

Los últimos cambios en el Gabinete encabezado fue la designación de Eduardo Arana tras la salida de Gustavo Adrianzén.