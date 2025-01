La presidenta Dina Boluarte aseguró que desde el Gobierno trabajan sin descansos sábados, domingos ni feriados. Esto, un día después que asegurara que se sometió a su operación nasal “en horas nocturnas” y “utilizando las horas de sueños”.

“Para el Ejecutivo no hay sábados, no hay domingos, no hay feriados, las 24 horas del día estamos trabajando. Quizá como todo mortal, descansamos algunas horas, pero la responsabilidad nos llama y a veces estamos coordinando 1, 2 o 3 de la mañana y si hay necesidad de despertarnos a las 6 a.m. seguimos trabajando”, comentó este martes.

Un día antes, Dina Boluarte justificó la operación a la que se sometió en el 2023 por la cual es investigada en la Fiscalía de la Nación, señalando que se sometió a la cirugía en horas nocturnas usando sus horas de sueño.

Dina Boluarte en actividad oficial

“Vengo sufriendo años de rinitis crónica, desde el 2011 en adelante, y allí está en la historia clínica que le he dejado a la fiscal de la Nación. Y aún lo que no sabe, y se lo he dicho a la fiscal, es que mi responsabilidad de no dejar un instante mi trabajo como presidenta tuve que internarme en las horas nocturnas del 28 de junio, utilizando las horas de mi sueño como cualquier mortal tiene”, dijo el 27 de enero.

Este martes, la mandataria volvió a destacar los beneficios de su viaje a Davos, Suiza, la semana pasada, para explicar a empresarios e inversionistas que se superó la crisis del golpe de Estado del 2022 con la unidad entre peruanas y peruanos.

“No nos hemos dejado vencer por la desidia, la desazón o por algún grupo que por ahí han querido petardear la democracia y el Estado de derecho”, comentó. “Nos hemos mantenido firmes, dignos y fuertes para defender la patria, la estamos defendiendo y la seguiremos defendiendo porque para ideas trasnochadas ya no hay espacio en nuestra querida patria”, agregó.

Dina Boluarte concluyó su discurso al inaugurar la Escuela Bicentenario Manuel González Prada en el distrito de Ate insistiendo en que busca llamar a la unidad.

“No hay tiempo para esos espacios menudos del odio, del rencor, de la venganza”, comentó para luego recordar que hay valores legados por los héroes de la patria. “En esos valores históricos nos construimos como peruanos, no en el odio en la desunión que lo único que buscan es subdesarrollo, atraso, envidia. Allá ellos con sus hígados enfermos”, concluyó.