La presidenta Dina Boluarte participó en el homenaje a la imagen de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, las Indias, Filipinas, las enfermeras y la Policía Nacional, este sábado en el Cercado de Lima.

La mandataria estuvo acompañada por los ministros de Estado en la puerta del Palacio de Gobierno, donde llegó el anda de Santa Rosa que esta mañana salió en procesión por la plaza de Armas de Lima.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Dina Boluarte cargó la imagen de Santa Rosa de Lima con la cuadrilla frente a Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia) / ANDRES VALLE

Dina Boluarte cargó la imagen de Santa Rosa de Lima con la cuadrilla frente a Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia) / ANDRES VALLE

A modo de homenaje, Boluarte entregó un arreglo floral a la imagen y se sumó a la cuadrilla para cargar el anda en el frontis de Palacio de Gobierno.

Actualmente, los restos de Santa Rosa de Lima se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, de Lima, conocida también como Santo Domingo.